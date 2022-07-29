إحباط محاولة تهريب 43 هاتفا بمطار القاهرة مع مصري قادم من الكويت

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، في إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفه لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت، على رحلة خطوط الشركة المصرية العالمية للطيران، اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي، في راكب مصري قادم من الكويت.

ضبط هواتف محمولة مع راكب مصري

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركية أو أي ممنوعات، أجاب بالنفي، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة محمد سيد مأمور الفحص، فأفاد بوجود كثافات متماثلة.

وقام محمد حميدة مدير الجمرك، بتكليف محمد أمين العيسوى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، وحسام عبدالمجيد مأمور الجمرك، بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 43 هاتفا محمولا مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

تحرير محضر ضبط جمركي للراكب

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب، برقم 31 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات، وقام بالجرد والتحريز لجنة من مجدي عزت وسيد فؤاد.