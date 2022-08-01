رئيس الوزراء يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قرية «كفر داوود»

تفقد الدكتور مصطلى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدات مبادرة سكن كريم المنفذة ضمن مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة، في قرية كفر داوود، بمحافظة البحيرة، وتفقد الوحدات من الداخل، وأعمال تنفيذها، كما تفقد الحظائر المقامة خلفها، وكذلك المركز التكنولوجي في القرية.

مدبولي يتفقد مركز طب الأسرة

كما تفقد مركز طب الأسرة بالقرية، المنفذ ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تفقد عدد من سيارات الاسعاف داخلها. وتفقد انشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، ومركز الشباب. ومن المقرر ان يدلي رئيس الوزراء بتصريحات تليفزيونية بعد قليل.

مدبولي يستمع لشكوى مواطن

وخلال جولته بوحدات حياة كريمة، استمع رئيس الوزراء لشكوى لأحد المواطنين، المتعلقة بقطاع الكهرباء، ووجه بفحص الشكوى، واتخاذ اللازم بشأنها.