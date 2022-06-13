محافظ الشرقية يشيد بدور المجلس القومي للمرأة في نشر رسائل تنمية الأسرة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

تنفيذ الفعاليات والأمسيات الثقافية للتعريف بالمبادرة

وأشاد بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في الشرقية وتنفيذ الفعاليات والأمسيات الثقافية للتعريف بالمبادرة وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعين للوصول إلى عمق الريف المصري (قرى حياة كريمة) وتحقيق المرجو منها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قام فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ 8 أمسيات ثقافية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية «منشأة أبو عامر - المناجاة الصغري - سماكين الغرب - قهبونة - بحر البقر ٤ - قصاصين الشرق - الملكيين البحرية - بحر البقر ٥» استهدفت 2560 سيدة ورجل وطفل.

بث الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الأمسيات الثقافية شملت تقديم عروض فنية ثقافية لبث الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة ومنها «أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، أهمية الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، تربية النشء والمراهقين، معايير اختيار شريك الحياة، الأمومة الآمنة، مخاطر الزواج المبكر»، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما شملت الأمسيات الثقافية توعية دينية بمشاركة مشايخ وأئمة الأوقاف.