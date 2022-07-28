بث مباشر.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا

نشرت فضائية «إكسترا نيوز» بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، منذ قليل.

وناقش الاجتماع تطورات الوضع الوبائي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وامتحانات الثانوية العامة، وإعلان النتيجة، واستعدادات تنسيق القبول بالجامعات، وعددا من الملفات الأخرى.

وتفرض إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي توصف بأنها أكبر موجة تضخم اقتصادي في العالم خلال الـ50 عاما الماضية.