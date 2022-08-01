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وكالة «كيودو» اليابانية: تسرب مياه مشعة من مفاعل بمحطة ميهاما

كتب:

شيماء عادل
12:54 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
علم اليابان

علم اليابان

أعلنت وكالة كيودو اليابانية، تسرب مياه مشعة في المفاعل الثالث بمحطة «ميهاما» النووية، وفقًا لما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المحطة تقع غرب العاصمة اليابانية

محطة ميهاما للطاقة النووية، إحدى المحطات النووية التي تديرها شركة كانساي للطاقة الكهربائية في اليابان، وتوجد هذه المحطة في بلدة ميهاما قي محافظة فوكوي اليابانية، التي تبعد نحو 320 كيلومترًا غرب العاصمة اليابانية طوكيو.

520 ألف متر مربع مساحة المحطة

وأقيمت المحطة على موقع تبلغ مساحته نحو 520 ألف متر مربع، تشغل المساحات الخضراء فيه نحو 60% منه.

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بقلم شيماء عادل