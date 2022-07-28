اليابان تناشد روسيا وقف المناورات العسكرية في الجزر المتنازع عليها

ناشدت السلطات اليابانية، روسيا، بعدم إجراء مناورات عسكرية مزمعة في الجزر المتنازع عليها شمال اليابان، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، بحسب ما نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

عقوبات ضد موسكو

وكانت اليابان من ضمن الدول الغربية ومجموعة الدول السبع الكبرى، التي اتخذت مجموعة من العقوبات ضد موسكو، على خلفية العملية العسكرية التي شنّتها روسيا ضد أوكرانيا منذ فبراير الماضي حتى الآن.

العملية العسكرية الروسية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية قال إنّها بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، إضافة إلى منع تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «ناتو» قرب الحدود الروسية.