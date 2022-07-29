5 كوارث في 24 ساعة.. زلزال يضرب اليابان ومصرع 8 أشخاص بفيضانات أمريكا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث، كان من أبرزها، الزلزال الذي ضرب جزر «أيزو» اليابانية دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، فيما واصلت السلطات المغربية، تكثيف جهودها للسيطرة على حرائق غابات التي تشهدها البلاد.

وضرب زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر «أيزو» اليابانية، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع قبالة الجزر اليابانية مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، موضحة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، أو حدوث موجات مد عاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لقى 8 أشخاص على الأقل، مصرعهم في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، في شرقي ولاية «كنتاكي» الواقعة في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار حاكم الولاية أندي بشير، إلى أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث، واصفا إياها بالمدمرة والمميتة.

حاكم كنتاكي: نحو 25 ألف شخص كانوا بلا كهرباء

وأعلن بشير، حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات، وقال إن نحو 25 ألف شخص كانوا بلا كهرباء وبعضهم بلا مياه جارية.ويتوقع هطول مزيدٍ من الأمطار حتى مساء اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أوضح بشير، أنه تم إجلاء ما بين 20 و 30 شخصًا عن طريق الجو، فيما تم نشر 4 مروحيات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطاطية. وتحولت بعض الطرق أنهارًا، في منطقة جاكسون، فيما لجأ كثير من السكان إلى أسطح منازلهم.

الداخلية الإماراتية: أضرار الأمطار اقتصرت على الماديات

وفي الإمارات، أشارت وزارة الداخلية، إلى إخلاء 4225 شخصا بدعم 1638 عنصرا و582 آلية، بسبب الأمطار والسيول التي في البلاد، وقالت إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بالأرواح أو إصابات بالغة.

وأوضحت الداخلية الإماراتية، أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وفي وقت سابق، قالت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، إن جميع الفرق الوطنية تعمل على توفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية، مشددة على أن سلامة الأرواح أولوية قصوى، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وفي المغرب، كثفت أجهزة الإطفاء، جهودها للسيطرة على حرائق غابات، في عدة مناطق، وقامت 3 قاذفات قنابل مائية بـ25 طلعة وفي إقليم العرائش، فيما أجلت السلطات 935 عائلة من 15 قرية.

وفي غابات بإقليم تطوان شمال البلاد، نفذت طائرات الإطفاء 35 طلعة، فيما أشارت السلطات المحلية، إلى ارتفاع المساحة المتضررة إلى حوالى 400 هكتار، دون تسجيل خسائر بشرية.

حرائق غابات المغرب تسفر عن مقتل 4 أشخاص منذ منتصف يوليو الجاري

وأسفرت حرائق الغابات التي شهدتها البلاد، عن مقتل 4 أشخاص منذ منتصف يوليو الجاري.وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة المغربي، محمد صديقي، إن المساحة الإجمالية المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة في شمالي البلاد، بلغت 10300 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، وفقا لما ذكره موقع «الأنباء» المغربي.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة شخص للاشتباه في إضرامه نارا من طريق الخطأ، أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في شمالي البلاد، فيما قال المتهم للشرطة، عند توقيفه، يوم الثلاثاء الماضي، إنه أحرق بعض البقايا بعد قيامه بأشغال في بيته، ما أدى إلى انتشار نيران تعذر عليها إخمادها.

اتجاه النيران صوب إقليم شفشاون شمال المغرب

من جانبها، وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة وصلت إلى مركز مولاي عبد السلام التابع لقيادة بني عروس التابع لإقليم العرائش شمال البلاد، للمشاركة في إخماد أكبر حريق تشهده البلاد خلال الـ20 سنة الماضية، فيما واصل سلاح الجو المغربي مساهماته لإطفاء الحرائق.

وأشارت تقديرات أولية، إلى تضرر أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي والغابات، فيما اتجهت النيران صوب إقليم شفشاون شمال البلاد، المعروف بكثافة هائلة في الغابات.

مصرع متسلقان أثناء تسلق قمة «كيه 2» ثاني أعلى قمة في العالم

وفي باكستان، لقى متسلقان أسترالي وكندي مصرعهما أثناء تسلق قمة «كيه 2» ثاني أعلى قمة في العالم، الواقعة في شمالي البلاد. وتعد قمة «كيه 2» من أبرد قمم التسلق، كما تشهد أقوى هبوب للرياح.

وفي هونج كونج، أصيب شخصين اثنيين، جراء سقوط شاشة عملاقة، على أعضاء فرقة «ميرور» الشعبية، فيما فتحت الإدارة المحلية بالمدينة تحقيقا في الحادث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية..

بدورها، أعلنت منظمات غير حكومية، أن أكثر من 1000 مهاجر غير شرعيين تم إنقاذهم في «البحر المتوسط»، ينتظرون إنزالهم في الموانئ الأوروبية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأعلنت منظمة «سي ووتش»، أن السلطات الإيطالية سمحت لسفينتها التي تحمل «438 مهاجرا» بالرسو في ميناء «تارانتو» جنوب إيطاليا. وكان 659 شخصا على متن سفينة «جيو بارنتس» التابعة لـ«أطباء بلا حدود» و387 آخرين على متن سفينة «أوشن فايكينج» التي تستأجرها منظمة «إس أو إس المتوسط».