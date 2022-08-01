«شروق» تخلع زوجها بعد 3 أشهر من الزواج: «طلع حرامي وقالي هأكلك منين»

«اكتشفت انه حرامي بعد 3 شهور من الجواز»، بهذه الجملة بدأت «شروق. أ»، 22 عاما، نسج عريضة دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها الثلاثيني، بعد أن شعرت باستحالة العشرة بينهما، بسبب اكتشافها لعمله، لتعيش في دوامة التفكير في الطلاق وهي ما زالت عروس، وكيف ستواجه عائلتها والمجتمع بمشكلتها التي حلت على رأسها دون سابق إنذار، فقررت أن تترك كل شيء وتذهب لمحكمة الأسرة كحل وحيد أمامها بعد رفضه طلاقها.

«الكل كان بيستغرب بيجيب الفلوس دي منين»، هكذا سردت الزوجة قصتها لـ«الوطن»، قائلة: «سكنت جانبنا جارة جديدة وتعرفت على والدتي، ولما شافتني أعجبت بيا، وبعدها عرضت على والدتي زواجي من شاب صديق ابنها، ومدحته وعائلته، وأن له عمل مستقر ويعول عائلته وحياته مستقرة، وبعد السؤال عنه لقينا أنه مناسب، وحددنا يوم للتعارف، وبعد التعارف لاحظ الجميع أنه مرفه ولديه سيارة فارهة ويرتدي ملابس فاخرة، وظل الجميع يتساءل عن مصدر أمواله».

زواج بعد أسابيع من التعارف

بعد اللقاء الأول استلطف كل منهما الآخر وحددا موعد الخطبة بعد 3 أشهر، وخلال فترة التعارف لم يتحدث معها عن عمله ولا أي شيء يخصه، واعتقدت والدتها أنه شخص كتوم ولا يحب الحديث عن خصوصياته، وأنه سيتغير بعد الزواج: «كانوا فاكرينه كتوم وبعد المدة عملنا حفل خطوبة كبير تكفل به كاملًا بناءً على رغبته، وطوال فترة الخطبة لاحظت مصروفاته العالية، وكنت بستغرب لأن مرتبه من الوظيفة قليل، وبعدها بأسابيع عملنا حفل الزفاف بعد الانتهاء من تجهيز الشقة».

شروق: لاحظت وجود دهب مش بتاعي في البيت

لم تمر الأيام الأولى للزوجة كأي عروس، إنما لاحظت أشياء وصفتها بالغريبة من بينها وجود ذهب لا يخصها: «بعد الجواز بقيت ألاحظ إنه يبجيب فلوس كل يوم، ووجود دهب مش بتاعي في البيت ومجوهرات غالية، ولما بقيت استغرب بقى يقولي إنها حاجة ناس صحابه، لحد ما سمعته في يوم بيتكلم مع واحد وبيتفقوا على فين هياخد منه الحاجة، لكن بعد فترة لاحظت إنه اشتري شقة تانية غالية في وقت قصير، وبعدها عرفت إنه حرامي من رسايل على تليفونه، ولما واجهته مأنكرش وقالي أمال هأكلك منين».

زواج 3 أشهر ينتهي بالخلع

انهارت الزوجة على حالها وعاشت أسابيع مصدومة، وكانت متردده في إخبار عائلتها بحقيقته حتى طلبت الطلاق فرفض، فقررت أن تصارح أهلها ولجأت لمحكمة الأسرة بمصر القديمة وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 831.