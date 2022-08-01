عاجل .. مدبولي: مصر على الطريق الصحيح.. وسنبذل المزيد من أجل المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المشروعات القومية والتنموية التي عملت الدولة على تنفيذها في المرحلة الماضية، خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، جزء من جهود الدولة لتحقيق «الحماية الاجتماعية»، ورفع مستوى معيشة المواطنين، مضيفا: «مكناش منتظرين الأزمة العالمية تحصل، واتحركنا قبل سنوات لصالح المواطن».

خطط تنموية

وأضاف مدبولي، في تصريحات له على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة قبل قليل، أنّ آخر 6 سنوات شهدت حجم أعمال كبيرة في مختلف المجالات، مضيفا: «ولولا الوضع على الأرض، كنا هنعيش بشكل مختلف تماما دون الجهود التنموية الكبيرة».

مشروعات الحماية الاجتماعية

وتعهد رئيس مجلس الوزراء، ببذل المزيد من الجهد في المشروعات التنموية والحماية الاجتماعية في الفترة المقبلة، مضيفا: «إحنا على الطريق الصحيح، وسنواصل مسيرتنا من أجل الوطن والمواطن».