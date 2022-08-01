لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكليات جامعة الإسكندرية

واصلت 5 كليات في الإسكندرية، اليوم، امتحان القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، حيث من المقرر أن تستمر حتى 6 أغسطس وسط متابعة دقيقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وإدارة الجامعة، وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات وإزالة أي عقبات أمام الطلاب، مع التأكيد على ظهور نتيجة امتحان القدرات بعد نتيجة الثانوية العامة 2022.

كليات القدرات في جامعة الإسكندرية

وتجري امتحان القدرات داخل كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية التربية النوعية، وكلية التمريض، ولذلك تواجد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2022، خاصة مع ترقب ظهور نتيجة القدرات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

لجان تزور امتحان القدرات في الإسكندرية

وكانت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تواجدت في 5 كليات بالإسكندرية، حيث تفقدت عدد من اللجان والأماكن المخصصة لإجراء امتحان القدرات، إضافة إلى زيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم بكل كلية من الكليات التي تتم فيها اختبارات القدرات، وذلك من أجل الوقوف على نظام التصحيح الإلكتروني وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

امتحان القدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية

وقالت الدكتورة نفرتيتي زكى، عميدة كلية التمريض، إنه تم استقبال اللجنة والتأكد من سير امتحان القدرات بشكل لائق والتيسير على طلاب الثانوية العامة عند إجراء اختبارات القدرات بكلية التمريض.

رئيس جامعة الإسكندرية: وفرنا قاعات مخصصة للقدرات

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، إن تم توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية من الكليات الـ 5، مع تخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية.

نائب رئيس جامعة: متابعة امتحانات القدرات على مدار اليوم

وأوضح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقوم بمتابعة اختبارات القدرات بالكليات بشكل دوري على مدار الساعة، موجهاً عمداء ووكلاء الكليات بضرورة توفير أقصى سبل الراحة للطلاب الجدد، والتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن الجامعة اتاحت دفع مصروفات اختبار القدرات من أي مكان بهدف التسهيل على الطلاب ومنع التكدس داخل الكليات.