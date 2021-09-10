مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية للعام الدراسي 2021-2022

تستقبل المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية طلبات التحاق الطلاب الجدد والطلاب القدامى لعام 2021 -2022، بعد تخصيص موقع «الزهراء»، لاستقبال طلبات الالتحاق، وفقا للشروط والالتزام بكافة التعليمات التي وضعتها المدن الجامعية للطلاب.

مصروفات المدينة الجامعية في جامعة الإسكندرية للعام الدراسي 2021-2022

ووفقاً لمجلس جامعة الإسكندرية ليست هناك أي زيادة في قيمة المصروفات الخاصة بالمدن الجامعية ومن المقرر أن تكون المصروفات أسوة بالعام الماضي.

رابط التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الإسكندرية 2021 -2022

وأتاحت جامعة الإسكندرية على موقعها رابط موقع الزهراء لتقديم الطلاب الجدد والطلاب القدامي للمدينة الجامعية 2021 حيث يتيح الموقع عملية التقديم، والتعرف على الشروط والاستعلام عن نتيجة التقديم إذا كان بالقبول أو الرفض من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية في الإسكندرية 2021 -2022

أولا- فئة «قديم جامعة - قديم مدينة»، الحاصلين على تقدير «امتياز - جيد جدا – جيد»:

استمارة الالتحاق معتمدة ومختومة من الكلية.

صورة الإشعار الإلكتروني بعد المراجعة.

عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

عدد 12 صورة ضوئية حديثة.

شروط الالتحاق للتقديم المدن الجامعية للطلاب الجدد 2021 - 2022

استمارة الالتحاق معتمدة ومختومة من الكلية.

عدد2 صورة من بطاقة ترشيح الثانوية العامة.

صورة الاشعار الإلكتروني بعد المراجعة

عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الامر سارية .

عدد 12 صورة ضوئية حديثة.

الأوراق المطلوبة فئة قديم جامعة «مستجد أو منقطع مدينة»:

استمارة الالتحاق معتمدة ومختومة من الكلية.

صورة الاشعار الإلكتروني بعد المراجعة.

عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الامر سارية

عدد 2 صورة ضوئية حديثة.

خطوات الالتحاق بالمدينة الجامعية في جامعة الإسكندرية 2021 -2022

لابد أن يقوم الطالب سواء كان «قديم جامعة - قديم مدينة - قديم جامعة - منقطع مدينة - قديم جامعة - مستجد مدينة - مستجد جامعة»، بإدخال بياناته الشخصية والجامعية على الموقع الإليكتروني نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعي، بالدخول إلى رابط تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية من هنـــا، وذلك خلال مواعيد التقديم المعلن عنها حيث أن الموقع لن يقبل أي طلب للالتحاق بعد المواعيد المقررة سلفا.

وبعد أن يستوفى الطالب بياناته على الموقع يقوم بطباعة الطلب الإلكتروني ليكون بمثابة إشعارا أنه قام بإدخال بياناته على الموقع.

يقوم الطالب (قديم جامعة قديم مدينة- قديم جامعة منقطع مدينة- قديم جامعة مستجد مدينة- مستجد جامعة) بطباعة طلب الالتحاق الورقي من الموقع بعد الدخول إلى رابط إرشادات التقديم والإقرارات واختيار جامعة الإسكندرية من القائمة والضغط على عرض التعليمات.

يتوجه الطالب (القديم جامعة القديم مدينة) والحاصل على تقدير (امتياز- جيد جدا – جيد) للجان المختصة بالمدن الجامعية لمراجعة بياناته إليكترونيات وورقيا، حيث لن يسمح للطالب بشراء مظروف الإقامة إلا بعد مراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا.

الطالب (المستجد جامعة) يتوجه للجان المختصة بالمدن الجامعية لمراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا وتسليمها للجان الاستلام.

من حق الطالب من الفئات الآتية (تيرم تاسع - ساعات معتمدة - سمر كورس - دور ثان - محافظات نائية) يتم تسليم طلبات الالتحاق للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط.

على الطالب الحاصل على (مقبول – مادة – مادتين - وقف قيد – راسب – نتيجة بعذر – حالات أخرى) يتم التقديم عل الموقع الإلكتروني فقط ويتابع الطالب الموقع للتعرف على نتيجة تنسيق كل فئة، وفى حالة إعلان نتيجة القبول يتم التوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا.

الطالب المتقدمين بالتماسات (اجتماعية - مرضية) يتم تسليم طلبات الالتماس للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط.

يحق للطالب متابعة طلب الالتحاق الإلكتروني الخاص به برقمه القومي عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

يتمكن الطالب تعديل بياناته على الموقع برقمه القومي وكلمة المرور الخاصة به وذلك عن طريق الدخول على رابط تعديل بيانات طلب الالتحاق مع الأخذ في الاعتبار أنه بمجرد انتهاء فترة التسجيل لن يستطيع الطالب الدخول على هذه الخاصية أو بعد مراجعة طلبه إلكترونيا وقبول طلبه.