تنسيق المدينة الجامعية في الإسكندرية.. موعد التقديم والشروط 

تتجه اهتمامات الطلاب الجامعيين وطلاب الثانوية العامة المقبلين على المرحلة الجامعة، نحو معرفة تنسيق المدينة الجامعية وبالتحديد التابعة لجامعة الإسكندرية حيث يتوافد عليها في الوقت الراهن عدد كبير من الطلاب المغتربين والذين يريدون مسكن آمن وتحت الاشراف الجامعي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تنسيق المدينة الجامعية في الإسكندرية من حيث موعد التقديم والشروط ورابط التسجيل، والمعلومات السكنية الخاصة بها.

موعد التقديم للمدينة الجامعية في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته المدينة الجامعية في الإسكندرية، فإن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب قد وافق على بدء أعمال التنسيق الإليكتروني للطلبة والطالبات الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية «قدامى ـ مستجدين» للعام الجامعي 2023/2022 على النحو التالي :

1. الطلاب القدامى: يتم التقديم على موقع الزهراء الإليكتروني إعتبارا من 1 إلى 31 أغسطس.

2. الطلاب المستجدين «ثانوية عامة» يتم التقديم على موقع الزهراء الإليكتروني إعتبارا من 1 إلى 15 أغسطس.

رابط التقديم في المدينة الجامعية بالإسكندرية

كما وفرت المدينة الجامعية بالإسكندرية رابط التقديم والذي يتم عبر هذا الرابط، حيث يقوم المتقدم باختيار «قدامى، مستجدين» وملء بياناتك ثم الموافقة على الإقرار بالأسفل، مع ملاحظة ان الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الاعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب مابعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

ضوابط السكن في المدينة الجامعية بالإسكندرية

وأكدت المدينة الجامعية في الإسكندرية، أن التقدم للمدن الجامعية من خلال استمارة التقديم الالكترونى مجانى بالكامل، كما تم التنبيه على ضرورة الاحتفاظ بكلمة المرور لأهميتها فى تعديل البيانات كما سيتم استخدامها لاحقا عند إقامتك بالمدينة.

وتابعت المدينة في بيان لها: «لوحظ أن العديد من الطلاب يختارون السكن المميز ويجب الإشارة بأن السكن المميز له تكلفة عالية بالنسبة للسكن العادى، كما يجب اختيار الجامعه والنوع (ذكر/ انثى) لتظهر انواع السكن المميز» مؤكدين أن ذوى الاحتياجات الخاصة لا يدخل فى التنسيق.

وطالبت المدينة الجامعية في الإسكندرية جميع الطلاب متابعة الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث سيتم الإعلان عن مواعيد التقديم الورقي للمستندات في حينه.

كما طالبت المدينة الجامعية في الإسكندرية بضرورة مراعاة الدقة في تسجيل البيانات على الموقع من حيث مطابقتها للمستندات الورقية مثل «الإسم رباعي ـ العنوان ـ الرقم القومي ـ التقدير» وفي حالة وجود بيانات غير مطابقة للمستندات الورقية التي ستقدم لاحقاً «عند الإعلان عنها» فلن يلتفت لتلك الطلبات، مؤكدين أن طلب الإلتحاق للعام الجامعي 2023/2022 سيكون متوفراً على الموقع الإليكتروني إعتبارا من 1 اغسطس المقبل.