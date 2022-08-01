التعليم: «الغشاش» لن يحصل على مجموع كبير.. ونتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمّنة تماما، وأنّ ما يتردد بشأن التلاعب بها غير صحيح، مطمئنا أولياء الأمور بأنّ الطلاب الغشاشين لن ولم يحصلوا على مجموعات كبيرة، كما يتم الادعاء، وجرى تصحيح إجابات كثير من المواد، وتبيّن عدم نجاحهم، لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات.

وزير التعليم: الادعاءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022 كاذبة

وقال وزير التعليم، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، إن المراقب الجيد للأحداث يدرك ببساطة أنّ الإمعان في نشر صور الامتحانات، أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك، وأنّ كل الادعاءات المنتشرة الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2022، كاذبة ومضللة.

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وأوضح شوقي، أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون بنهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي، مؤكدا أنّ جميع محاضر الغش الإلكتروني التي تم ضبطها داخل اللجان الامتحانية، تم تحويلها للشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغشاشين.