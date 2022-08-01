نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف رابط وخطوات الاستعلام قبل إعلانها

قبل أيام من الإعلان عنها يترقب العديد من الأشخاص كل ما يتعلق بالحديث عن نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ تتجه الأنظار دوما إلى تلك المرحلة خاصة لكونها تؤهل إلى الجامعة والتخصص الذي يريده الطلاب لهذا فإن لها أهمية كبيرة بالنسبة لأولياء الأمور والطلاب والأهل.

ومع ترقب الطلاب وتطلعهم إلى معرفة الدرجات التي حصدوها وثمار جهدهم طوال العام الدراسي، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال رابط مخصص لذلك، وابتاع بعض الخطوات التي وضعتها بوابة الوطن للجمهور والطلاب وأولياء الأمور، كعادتها في الحرص على توفير النتيجة بالاسم ورقم الجلوس للطلاب كل عام عبر موقعها الإلكتروني.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الضغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وبعد الدخول على الرابط المذكور أعلاه اتبع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية العامة.

- سيتطلب منك كتابة بعض البيانات في خانتها المخصصة لذلك، وهي كما يلي:

1- اسم الطالب الرباعي.

2- الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي.

3- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

4- رقم جلوس الطالب.

5- اكتب المحافظة التابع لها في الخانة المخصصة لذلك.

بعد تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على الأيقونة الخاصة بـ«التسجيل» وعند ظهور النتيجة والإعلان عنها في مؤتمر وزير التربية والتعليم مثلما يحدث كل عام، سوف تظهر أمام الطالب أو ولي الأمر النتيجة فور اعتمادها .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي، في تصريحات له عبر صفحته على «فيسبوك»، ظهور نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.