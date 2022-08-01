إيران: حريق في أجهزة الاتصالات وراء انقطاع الإنترنت في طهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن حريق شب في أجهزة الاتصالات كان وراء انقطاع الانترنت في طهران، دون ذكر أي تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينقطع فيها الانترنت في طهران، حيث سبق وأعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية نشوب حريق في مبنى الاتصالات الرئيسي بطهران، أدى إلى قطع الإنترنت.

وكتب المتحدث باسم الوزارة مهدي سالم، على صفحته الشخصية على موقع التغريدات تويتر، وقتها، أن انقطاع الإنترنت وقع في بعض مناطق طهران، نتيجة وجود خلل في الكهرباء أدى إلى اندلاع حريق كبير في المركز الاتصالات.