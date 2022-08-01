مقتل 7 وإصابة 130 في حريق شاحنة وقود جنوب ليبيا

أفادت قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بوقوع حريق في شاحنة وقود في مدينة الزاوية بجنوب ليبيا، أدت إلى مقتل 7 وإصابة 130 آخرين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ارتفاع عدد المصابين

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أنّ الحريق اندلع قرب منطقة تسمى «بنت بيه»، وكانت الحصيلة الأولية بلغت 50 إصابة قبل أن ترتفع وتصل إلى 7 قتلى و130 إصابة.

ولم تعلن أي جهة رسمية أو وسائل إعلام محلية، السبب وراء انفجار الشاحنة حتى الآن.