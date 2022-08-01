رئيس التحرير

محمود مسلم

مقتل 7 وإصابة 130 في حريق شاحنة وقود جنوب ليبيا

كتب:

شيماء عادل
10:23 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
حريق في شاحنة وقود - أرشيفية

حريق في شاحنة وقود - أرشيفية

أفادت قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بوقوع حريق في شاحنة وقود في مدينة الزاوية بجنوب ليبيا، أدت إلى مقتل 7 وإصابة 130 آخرين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى. 

ارتفاع عدد المصابين 

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أنّ الحريق اندلع قرب منطقة تسمى «بنت بيه»، وكانت الحصيلة الأولية بلغت 50 إصابة قبل أن ترتفع وتصل إلى 7 قتلى و130 إصابة. 

ولم تعلن أي جهة رسمية أو وسائل إعلام محلية، السبب وراء انفجار الشاحنة حتى الآن.

اقرأ المزيد:

مصرع شخص وإصابة آخر في حريق بمخزن شركة بالإسكندرية

حريق يلتهم مخزن بضائع في منطقة الحضرة بالإسكندرية دون وقوع إصابات

إخماد حريق بحظيرة مواشي في بني سويف دون إصابات

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مطعم بالسويس
بقلم شيماء عادل