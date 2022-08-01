رفع 20 ألف طن قمامة من أحياء وكورنيش وشواطئ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بظهور المدينة بالشكل الحضاري ورفع معدلات النظافة العامة مع زيادة أعداد المصطافين بموسم الصيف، وتمكن مركز ومدينة مرسي مطروح من خلال رجال جهاز النظافة والأحياء الـ6 بنطاق المدينة وكورنيش المدينة والشواطئ من رفع أكثر من 20 ألف طن تقريبا من القمامة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

رفع 480 طن قمامة يوميا بمطروح

وقال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح إنه يجري يوميا رفع ما بين 400 حتى 480 طنا من القمامة، علي مدار 24 ساعة من أحياء المدينة والكورنيش والشواطئ، بفضل جهود عمال النظافة والعاملين بالأحياء ورجال الحملة الميكانيكية بالمعدات والسيارات في حدود الإمكانيات المتاحة، وتزيد معدلات رفع القمامة مع زيادة اعداد ضيوف المدينة في الموسم السياحي.

زيادة معدات ومكابس القمامة

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار ومواصلة رفع معدلات النظافة بالأحياء والعزب وكورنيش المدينة بالتزامن مع موسم الصيف من خلال زيادة اعداد المعدات وسيارات المكبس والميني لودر، بالإضافة إلى المعدات الحالية ووضع استراتيجية وتقسيم المدينة لقطاعات بخطط عمل معلنة للعاملين بجهاز النظافة لضمان سرعة رفع تراكم وإزالة القمامة بمعدلات أسرع حتى تحتل المدينة مكانتها السياحية والتي تليق بها، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

نقل القمامة إلى المدفن الصحي

وأكد رئيس المدينة أن القمامة يجري نقلها إلى المدفن الصحي بطريق سيوة ومصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى الاستجابة إلى شكاوى المواطنين بقطاع النظافة العامة، مؤكدا على رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق الدولي من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة بتكثيف أعمال التجميل والتشجير وتقليم النخيل وزراعة أشجار الزينة بمدخل المدينة والطريق الدولي.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الأهالي وضيوف المحافظة بالحفاظ على المظهر العام والالتزام بعدم رمي القمامة بكورنيش المدينة والشوارع والميادين لتظهر المدينة بالشكل السياحي كسابق عهدها.