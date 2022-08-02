فارس حميدة بعد اعتزاله: بحفظ القرآن دلوقتي ومش هرجع للأغاني

كشف فارس حميدة صاحب مهرجان «مفيش صاحب يتصاحب»، سبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام، أو الحديث إلى الصحافة، وذلك بعد اعتزاله المهرجانات واتجاهه نحو المدح والإنشاد الديني.

فارس حميدة يكشف سبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام

وقال فارس حميدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يرد على المكالمات التي تأتي إليه عبر الهاتف، لأنه مشغول بحفظ القرآن والتجويد، وأنه أخذ عهدًا على نفسه بعدم الحديث حول قرار اعتزاله، لأنه لا يحب أن يتاجر بتوبته إلى الله وذلك حتى تتقبل منه.

وتصدر فارس حميدة تريند محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الأيام القليلة الماضية، رغم مرور سنوات على طرح الأغنية، وذلك بعد اتجاه المغني إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

وتفاجئ الجمهور بقرار اعتزال «حميدة» فن المهرجانات والاتجاه إلى الابتهالات، ونشر آخر أعماله الفنية بعنوان «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب».

فارس حميدة يكشف سبب اعتزاله الغناء

وكان فارس حميدة تحدث لـ«الوطن»، وكشف سبب اعتزاله الغناء، قائلًا: «قرار اتجاهي للمدح والإنشاد الديني بلا رجعة، ولن أعود مرة أخرى للمهرجانات أو الأغاني بشكل عام، وأنا الآن مشغول تمامًا في حفظ القرآن ومذاكرتي لعلم التجويد».

وأشار «حميدة» إلى أنه يحمد الله على توبته، واتجاهه للمدح والإنشاد الديني، ويتمنى أن يتقبل الله منه توبته، مشيرًا إلى أن سبب هدايته قصة كبيرة ولكنه رفض الإفصاح عنها، وأنه لا يسعى لصنع «تريند» من هدايته.