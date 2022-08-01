«ستاندرد آند بورز»: «أوكرانيا صدّرت 325 ألف طن قمح بانخفاض 53.2٪»

قالت وكالة «ستاندرد أند بورز»، العالمية إنّ أوكرانيا صدّرت 325 ألف طن متري من القمح خلال عام التسويق 2022-23 «يوليو- يونيو»، بانخفاض قدره 53.2٪ عن العام الماضي وفق المؤشرات الخاصة بالسوق والعقود الآجلة.

توقعات بانخفاض صادرات القمح الأوكرانية بشكل حاد

وقال عدد من التجار الأوكرانيين إنه من المتوقع انخفاض صادرات القمح الأوكرانية بشكل حاد خلال عام التسويق الحالي حيث دمرت الحرب المستمرة مع روسيا لوجستيات الموانئ، وتم توقيع اتفاقا في 22 يوليو الماضي لاستئناف شحنات القمح الأوكراني.

وقال المشاركون التجاريون إنهم غير متأكدين من أن الصادرات من أوكرانيا سترتفع حيث هاجمت روسيا ميناء أوديسا في غضون يوم من توقيع الاتفاق وهاجمت مدينة ميكولياف في 31 يوليو.

جمعية الحبوب تتوقع تصدير 10 ملايين طن متري في العام المالي 2022-23

وكانت أوكرانيا قد صدرت أكثر بقليل من 18 مليون طن من محصول القمح في عام 2021-2022، وفقًا لوزارة الزراعة الأوكرانية، بينما توقعت جمعية الحبوب في كييف أن تصل صادرات البلاد من القمح إلى 10 ملايين طن متري في العام المالي 2022-23.

فيما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ صادرات القمح الأوكرانية 10.8 مليون طن متري في 2022-23، وتوقعت شركة «بلاتس أناليتيكس»، أن تبيع أوكرانيا ما بين 10 ملايين و12 مليون طن من القمح خلال عام 2022-2023.

وأشارت التقارير إلى أنه منذ يوم 29 يوليو قامت أوكرانيا بحصد 8 ملايين طن من القمح، بانخفاض 52.7 ٪ مقارنة بالعام السابق، حيث أظهرت البيانات أن أوكرانيا حصدت نحو 16.9 مليون طن من القمح في نفس الفترة من العام الماضي.

ولدى جمعية الحبوب الأوكرانية تقديراتها لإنتاج القمح الأوكراني لعام 2022-2023 عند 20.8 مليون طن متري، أي أقل بنسبة 37٪ من مستوى العام السابق.

واشارت وكالة بلومبيرج، في تقرير سابق لها أن مصر ألغت عقود استيراد كمية من القمح الأوكراني قدرت بنحو 240 ألف طن، بسبب قيام الدولة بتنويع مصادر القمح لديها من العديد من الدول عقب نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتامين احتياجاتها من القمح.