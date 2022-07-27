بعد تحرير 650 محضرا.. استمرار التصالح في مخالفات توريد القمح بالمنوفية

أصبح المزارع بين خيارين خلال فترة عمليات توريد القمح الحالية، وهو إما توريد الحصة التي قررتها الدولة على الفلاحين من القمح، وإما دفع غرامة قدرها 1770 جنيها، أي ضعف ثمن الأردب الواحد، يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لجمع القمح من المزارعين لتوفيره في المخابز مما يصب في مصلحة المواطن المصري في الأخير.

تحرير 650 محضرا ضد المخالفين

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إن مكاتب التموين قامت بتحرير أكثر من 650 محضرا في جميع المراكز ضد المتخلفين عن عمليات توريد القمح من المزارعين خلال الأشهر الماضية، حيث تقوم مكاتب التموين في جميع المراكز بمعرفة الفلاحين الذين لم يقوموا بتوريد القمح من خلال كشف الأسماء الذي أمامهم بأسماء الفلاحين والمزارعين، وبعد ذلك يتم عمل المحضر اللازم بالتنسيق مع وزارة الزراعة وكذا مراكز الشرطة في جميع أنحاء المنوفية، موضحا أن المزراعين يأتون إلي التصالح وتوريد القمح إلي الصوامع والحصول علي مخالصة لتقديمها الي جهات التحقيق.

إجمالي عمليات توريد القمح حتى الآن

وأضاف «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة توريد القمح جيده في جميع صوامع محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن إجمالي المستهدف يصل إلى 205 آلاف طن، مشيرا إلى أن شون وصوامع المنوفية مفتوحة لقبول عمليات توريد القمح خلال الفترة المقبلة.

وتابع «الجمال»، أن الحصة المقررة على المواطن في القمح هي 12 أردبا يلتزم الفلاحون بتوريدها عن كل فدان ممن يمتلكون على أقل تقدير، وأن من يريد توريد قمح أكثر من ذلك يتم القبول منه، مؤكدا أن من يقوم بتوريد أقل من ذلك حتى لو كان 11 أردبا يتم عمل محضرا له في الحال حتى يقوم بتوريد حصته الكاملة بدون نقصان، بالإضافة إلى حرمانه من الأسمدة الزراعية وعدم التعامل مع البنك الزراعي.