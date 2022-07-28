«التموين» تعدّل مواصفات طحن القمح المستخدم للخبر المدعم والسياحي والمكرونة

حصلت «الوطن» على نص تعديلات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن مواصفات طحن الدقمح والدقيق المستخرج، والملزم تطبيقها على جميع المطاحن لاستخراج الدقيق المستخدم في صناعة العيش البلدي المدعم والعيش السياحي، وأيضا المكرونة وفقا للمواصفات المحددة في القرار.

مواصفات إنتاج الدقيق المستخدم في العيش البلدي والسياحي والمكرونة

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ الدقيق المستخدم حاليا في إنتاج العيش البلدي هو دقيق استخراج 87.5%، فيما تستخدم المخابز السياحية الدقيق الأنقى بنسبة استخراج 76%، أما مصانع المكرونة فتستخدم الدقيق استخراج 72%.

وأوضحت المصادر أنّ كل جوال من الدقيق يدون عليه نسبة استخراج الدقيق، لتحديد استخدامه سواء في العيش البلدي أو السياحي أو لمصانع المكرونة.

ونصت المادة الأولى في القرار، على تعديل المادة 8 من القرار الوزراي رقم 712 لسنة 1987 لتصبح على النحو التالي:

يتم إنتاج دقيق القمح الصافي بنسب استخراج وفقا للآتي:

- دقيق القمح الكامل هو مطحون حبوب القمح بأكملها.

- دقيق القمح استخراج 93.3% هو دقيق القمح الخالي من الردة الخشنة.

- دقيق القمح استخراج 87.5% هو دقيق القمح الخالي من الردتين الناعمة والخشنة.

- دقيق القمح استخراج 82% هو دقيق القمح الخالي من السن الأحمر والردتين الناعمة والخشنة.

- دقيق استخراج 80% هو دقيق القمح الخالي من السنين الأبيض والأحمر والردتين الناعمة والخشنة.

- دقيق القمح استخراج 76% هو دقيق القمح الخالي من 50% دقيق نمرة 2 والسنون والردتين.

- دقيق القمح استخراج 72% (دقيق فاخر) هو دقيق القمح الخالي من الدقيق نمرة 2 والسنون والردتين.

فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يكون إنتاج دقيق القمح باستخراجاته كافة بالمطاحن المرخص لها بذلك، مطابقا للاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية والعبوات والبيانات المقررة بالمواصفات القياسية المصرية لسنة 2005.