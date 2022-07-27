«الحجر الزراعي»: توفير كميات كبيرة من القمح رغم ارتفاع أسعاره

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر تعاقدت على صفقة للأقماح الأوكرانية، وهي التي وصلت بالفعل إلى مصر منذ بداية الأزمة الأوكرانية مع روسيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لديها 3 موانئ، منها واحد فقط هو الذي تسيطر عليه القوات الروسية، في حين يعمل الميناءان الآخران بشكل جيد.

وصول 200 ألف طن قمح لمصر منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وحتى الآن، وصل إلى مصر ما يقارب الـ200 ألف طن من الأقماح الأوكرانية منذ 20 فبراير وحتى الآن، من موانئ أخرى بعيدة عن سلطة الجانب الروسي.

واستطرد: «اعتمدنا المنشأ الهندي بعد ما عملنا عليه دراسات لفترة طويلة، وتعاقدنا على أكثر من شحنة قمح من الهند، وفيه منها شحنة دخلت مصر، وفيه شحنات أخرى ستدخل إلى مصر قريبًا، وإحنا في أمان، ومفيش أي خوف أو قلق من موضوع القمح، لأننا بنعتمد على تنوع المناشئ الخاصة بالتصدير».

أسعار الأقماح ارتفعت لـ490 يورو للطن

وأوضح أن مصر لديها 22 منشأ للقمح معتمدا منها روسيا وأوكرانيا، وفي حين وقفها بشكل نهائي سيتم استيراد الأقماح من قبل 20 منشأ آخرا، «أسعار الأقماح ارتفعت من 420 لـ490 يورو للطن، يعني الأسعار ارتفعت بنسبة 100%، وده بيكبد الدولة 1.6 مليار جنيه زيادة في المركب الواحدة».

وتابع: «إحنا بنطمن المواطن المصري من حيث توافر القمح، حيث إن الدولة المصرية وفرت كميات كبيرة من القمح بالرغم من ارتفاع أسعاره، وهناك أكثر من مليون طن قمح جرى الاتفاق عليها واستيرادها حتى نهاية العام».