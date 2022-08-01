مدبولي يتفقد العيادات الثابتة ويستمع لشرح حول القافلة الطبية بـ«كفر داود»

خلال زيارته لقرية كفر داود التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية بالقرية، كما استمع لشرح حول أعمال القافلة الطبية الموسعة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا، التي انطلقت أعمالها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحيرة ورئيس جامعة طنطا.

ويأتي تنفيذ القافلة في ضوء تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا لدعم صحة أهالينا في قرى الجمهورية الأشد احتياجا ويتم تنظيمها بتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة .

تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لدعم غير القادرين

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تسعى من خلال تنظيم قوافلها إلى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لدعم غير القادرين، حيث يتم خلال القوافل توقيع الكشف على المرضى وتسليم الأدوية المطلوبة وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمل مقاسات للنظارات تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أقرب وقت وكذلك تشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية وإجراءها تحت إشراف الأساتذة المختصين.

وأشار الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، إلى أن قافلة وادي النطرون تتضمن تخصصات العيون، والجلدية، والقلب والأوعية الدموية، والأطفال، والمخ والأعصاب، والمسالك، والصدر، والعظام، والباطنة، والسكر والغدد الصماء، والجراحة العامة، والأنف والأذن، وأمراض النساء، والأسنان، والأطراف الصناعية على نفقة الدولة.

من جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، أن المؤسسة ومن خلال المشاركة في تنظيم قافلة وادي النطرون تواصل سعيها الدؤوب لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة في أماكن معيشتها في القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، مشيرا إلى أن جميع خدمات القافلة يتم تقديمها بالمجان.

«عنيك في عنينا» عالجت مليون مواطن

وأشار إلى أن "صناع الخير" تقدم خلال القافلة نماذج عملية من مبادراتها الطبية الرائدة التي يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومنها مبادرة "عنيك في عنينا"، التي نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من مليون مواطن مصري في مجالات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون والتدخل الطبي الأمثل للحد من مسببات العمى، كما تشارك "صناع الخير" بمبادرة "قدم صحيح"، التي تطلقها دعما لمرضى القدم السكري من غير القادرين لحمايتهم من البتر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتقدم خدماتها في 20 جامعة مصرية حتى الآن.

وتابع أن القافلة تشهد أيضا تقديم خدمات مبادرة لمصر التي أطلقتها "صناع الخير" بهدف عمل مسوحات طبية لأكثر الأمراض تأثيرا على صحة أطفال المدارس وتحصيلهم الدراسي، حيث نجحت المبادرة في تقديم خدماتها لكل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزي الوقف وقوص بقنا.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط القوافل العلاجية المجانية بمحافظة البحيرة منذ بداية العام وحتى آخر قافلة حالية شملت قيام مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بتنظيم ٨ قوافل شهريا، التي تستمر يومين لخدمة المواطنين، حيث يتميز قطاع البحيرة بوجود عيادات متنقلة تشمل جميع التخصصات، بالإضافة إلى عيادات الخدمات والتي تتضمن الصيدلية، والمعمل، والسجلات الطبية، ويتم اختيار أماكن إقامة القافلة في القرى والأماكن المحرومة التي تبعد أكثر من ١٥ كيلو عن أقرب مستشفى مركزي.

وبالإضافة إلى الكشف الطبي، يتم اجراء التحاليل الطبية المطلوبة، سواء معمل الدم أو معمل الطفيليات، والأشعة سواء كانت أشعة عادية أو سونار، ورسم القلب، والاكتشاف المبكر للضغط والسكر، إضافة إلى التثقيف الصحي، فضلا عن تحويل الحالات لعمل قرار علاج نفقة الدولة، أو التدخلات مثل العمليات أو الأشعة المقطعية، وبلغ إجمالي عدد القوافل ٥٥ قافلة طبية، ووصل خلالها عدد المترددين على العيادات إلى ٨٧،٤٨٤ حالة، كما بلغ عدد المرضى الذين تم إجراء تحاليل طبية لهم ١٦،٧٨٣ مواطن، وفي الوقت نفسه بلغ عدد المترددين على الاكتشاف المبكر للضغط والسكر ٨،٢٢٦ مواطن منهم ١،٥٠٥ اكتشاف مبكر للضغط و٧٤٢ اكتشاف للسكر، بجانب عدد المرضى الذين تم إجراء أشعه سونار لهم وبلغ عددهم ٢،٣١٤ مواطن، أما عدد المرضى الذين تم إجراء قرارات على نفقة الدولة فوصل عددهم إلى ٤٩٥ حالة إضافة إلى المحولين للمستشفيات وعددهم ٧١٠ حالات.