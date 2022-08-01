زوجة مهندس تفاجئه في عيد ميلاده بلافتة في كفر الشيخ: «العمر كله»

علق المهندس أحمد هيبة، الزوج الذي هنأته زوجته بعيد ميلاده بلافتة تم تعليقها في أحد الشوارع بمدينة كفر الشيخ، على الواقعة التي أثارت اهتماماً واسعاً، بالإعراب عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي حرصت عليها زوجته لتهنئته بعيد ميلاده.

هجوم غير متوقع من البعض

وقال «هيبة»، في تصريح لـ«الوطن»، إن «بعض الناس هاجمتنا لما شافت اللافتة المتعلقة في شارع الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وللأسف مش فاهم الناس شايفة كده إنه خارج عن الدين، وإزاى يحصل كده، وردود كتيرة من الناس للأسف مكناش منتظرينها، وعايز أقول احنا في وسطنا ناس قلوبها سودة، شايفين إن كدا غلط وإزاى يحصل كده».

زوجان منذ سنتين

وأضاف «هيبة» قائلاً: «احنا متجوزين من سنتين، وعندنا طفلة عمرها سنة، وبصراحة مكنتش متوقع اللفتة الجميلة اللي عملتها زوجتي، وبقولها ربنا يخليكي ليا ويباركلي فيكي، وكانت أحلى مفاجأة ليا في عيد ميلادي، مكنتش أتوقعها، ولما ييجي عيد ميلادها لو أطول أعملها صورة لينا تغطي الدنيا كلها بمناسبة عيد ميلادها، هأعمل ده معنديش أي مشكلة، ومش بأخاف من كلام الناس».

لافتة بشارع الاستاد الرياضي

وشهد شارع الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، واقعة غريبة، حيث علقت زوجة لافتة كبيرة أمام مبنى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة، تهنئ زوجها بعيد ميلاده، وحملت عبارات: «Happy birthday to you.. زوجة المهندس أحمد هيبة تهنئه بمناسبة عيد ميلاده.. العمر كله ليك يا أغلى الناس».

تداول اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي

وتداولت صور اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تجد الزوجة طريقة جديدة تهنئ بها زوجها بمناسبة عيد ميلاده سوى بتعليق لافتة كبيرة في إحدى المناطق الهامة بمدينة كفر الشيخ، فيما لاقت اللافتة العديد من التعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض الردود السلبية

وشهدت الصور المتداولة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعض الردود السلبية، حيث جاء في حساب يحمل اسم «محمد فاروق» تعليق: «ليه اليافطة دى مش فى البيت.. ومعاها كل حاجة حلوة.. وليه العروسة ليلة فرحها مابتعملش المهرجان بتاعها في بيتها مع جوزها لوحدهم.. ليه كل حاجة في حياتنا بقت ع المشاع ولازم تكون أدام كل الناس.. وإيه الإضافة إللى هتعملها الناس إلا التريقة أحياناً والحسد كثيراً.. ياريت نحتفظ ببعض الخصوصية لحياتنا.. وكفاية إعلانات».

كما تضمن حساب يحمل اسم «رقية شاهين» تعليقاً يقول: «هو الحب والود بين الأزواج كمان بقى عاوز إعلان في الشوارع.. مش كفاية الفيس والمهازل اللي وصلنا ليها.. حياتنا الشخصية بقت مشاع ع العلن.. اتقوا الله وارجعوا لربنا وراعوا دينكم».

ردود إيجابية

كما لاقت اللافتة أيضاً بعض الردود الإيجابية، وجاء في حساب يحمل اسم «محمود قاسم»: «ربنا يبعد عنكم شر العين ويكفيكم شر اللي بيستظرفوا، زوجتك مثال للست اللي بتحب زوجها وحابة تفرحه، كل الدعم ليكم وربنا يخليكم لبعض وميحرمكش من نعمة الحب وألف الله بين قلوبكم وأصلح ذات أمركم وأنعم عليكم بالسعادة.. أخيراً شيل زوجتك فى عينيك».

ليست المرة الأولى لظهور مثل هذه اللافتات

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه اللافتات، حيث سبق وأن تحولت شوارع كفر الشيخ إلى لافتات الحب والغرام بين الأحباب، فخلال الشهور الماضية ظهرت العديد من اللافتات في الشوارع، أبرزها لافتات عيد الحب، ولافتات أعياد الزواج.