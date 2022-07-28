لافتات في شوارع كفر الشيخ للترحم على ضحايا «حادث الطريق الدولي»

حرص عدد من أهالي محافظة كفر الشيخ، على تعليق لافتات تحمل صور طلاب الثانوية العامة الأربعة الذين لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي، لتذكرهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

وتصمنت اللافتات الآية الكريمة: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي}، كما تضمنت صور الطلاب، وعبارات «ادعولهم بالرحمة.. شهداء الثانوية العامة 22 - 7 - 2022م».

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور اللافتات التي انتشرت في شوارع كفر الشيخ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الشباب الأربعة بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كانت محافظة كفر الشيخ قد استيقظت صباح يوم الجمعة الماضي على خبر مصرع 4 شباب من أبناء المحافظة، نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى نصف نقل تحمل كميات من الطماطم، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدينة مصيف بلطيم، عقب توجههم إلي المصيف، لقضاء عدة أيام، عقب انتهاء مارثوان امتحانات الثانوية العامة الخميس الماضي.

البداية كانت في الساعات الأولي من صباح يوم الجمعة 22 يوليو الماضي، عقب تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة البرلس، بلاغاً بوقوع حادث تصادم مروع، نتيجة تصادم سيارة ملاكي ماركة «مزدا» تحمل لوحات معدنية رقم «ك س و5729» مع سيارة أخرى نصف نقل تحمل كميات من الطماطم، بالقرب من دروان مدينة مصيف بلطيم، نتج عنه مصرع 4 شباب نتيجة الحادث.

وتبين من خلال فحص الجثامين أنها لـ4 شباب من طلاب الثانوية العامة من مدينة كفر الشيخ، حيث تبين أن الجثامين التي استقبلتها مستشفى بلطيم النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق هي لكل من عبدالرحمن درغام مخلوف، 18 عاما، يُقيم بمدينة كفر الشيخ، وزياد الشربيني فؤاد، 18 عاما، مُقيم بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، وعبدالرحمن زاهر مسلم، 18 عاما، مُقيم بمدينة كفر الشيخ، وأحمد زغلول عبدالعزيز، 18 عاما.

حُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس، فيما جرى إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى بلطيم النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق.