جامعة كفر الشيخ تطلب 9 مدرسين بكلية الألسن.. المؤهلات المطلوبة والشروط

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، حاجتها لـ9 مدرسين بعدد من أقسام كلية الألسن، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة.

وذكرت الجامعة أن الوظائف الشاغرة هي:

- مدرس بقسم اللغة الأسبانية تخصص لغويات.

- مدرس بقسم اللغة الألمانية تخصص ترجمة.

- مدرس بقسم اللغة الصينية تخصص أدب.

- مدرس بقسم اللغة الصينية تخصص لغويات.

- مدرس بقسم اللغة الإيطالية تخصص أدب.

- مدرس بقسم اللغة الإيطالية تخصص لغويات.

- مدرس بقسم اللغة الإنجليزية تخصص ترجمة.

- مدرس بقسم اللغة الفرنسية تخصص ترجمة.

- مدرس بقسم اللغة الفرنسية تخصص علم لغة ويفضل تخصص صوتيات.

المهارات المطلوبة

ويشترط في المتقدم الآتي:

- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة وقت سريان الإعلان.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

شروط خاصة

وأوضحت الجامعة أن هناك شروطا خاصة ببعض الأقسام، وهي:

- يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس في تخصصات اللغة الصينية والإسبانية والإيطالية أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى كليات الألسن أو الآداب في التخصص الدقيق المطلوب، ويفضل الحاصلين على الدكتوراه من كليات الألسن.

- يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس لقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، أن يكون حاصلاً علي الدرجات العلمية من كليات الألسن فقط.

وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم الاختيار طبقاً للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

المستندات المطلوبة

وذكرت الجامعة ان المستندات المطلوة للتقديم هي:

- السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها.

- أصل (شهادة الليسانس – شهادة تقديرات السنوات الدراسية – شهادة الماجستير – شهادة الدكتوراه).

- 3 نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه للمتقدم.

- موافقة جهة العمل علي التقدم للإعلان إذا كان يعمل بجهة حكومية، أو تقديم تقرير كتابي بعدم العمل لمن لا يعمل.

- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته، مبيناً أسباب إنهاء الخدمة.

- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة كفر الشيخ.

- 8 صور شخصية 4x6.

تقديم الطلبات

وتقدم الطلبات شخصياً باليد باسم عميد كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، مرفق بها المستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد.