الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل فيلا في «كومباوند» بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق داخل فيلا بالشيخ زايد

بداية الواقعة كانت بورود إشارة من غرفة العمليات تفيد بنشوب حريق داخل إحدى الفلل في «كومباوند» بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدينة لمكان الواقعة، كما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق وسيارة إسعاف خشية أن تقع إصابات إثر الحريق، وبالانتقال تبين أن الحريق داخل فيلا بجوار مدرسة بالحي السادس مجاورة رقم 6.

لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن السبب وراء نشوب الحريق هو ماس كهربائي في التكييف، ما أدى لاشتعال النيران داخل الفيلا، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة التي استعجلت رجال الأمن في تحرياتها النهائية في الواقعة، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، ورجح رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.