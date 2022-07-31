الحماية المدنية تسيطر على حريقين في الجيزة دون خسائر

سيطر رجال الحماية المدنية في منطقة كرداسة بالجيزة، على حريق نشب داخل إحدى المنازل، وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي، في إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وبانتقال رجال الشرطة والفحص تبيّن أنّ الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق في إمبابة

وصباح اليوم، نشب حريق آخر في إحدى منازل منطقة إمبابة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالاشتراك مع الأهالي، من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم فرض كردون أمني حول الواقعة.