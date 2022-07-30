السيطرة على حريق فندق رمسيس هيلتون بعد تجدد اشتعال النيران

شهدت الساعات الماضية حريقا كبيرا داخل المول التجاري لفندق رمسيس هيلتون بمنطقة التحرير بالقاهرة، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الخارج والسيطرة على الحريق، وبعد السيطرة عليه من رجال الحماية المدنية تجدد الحريق مرة أخرى خلال البدء في عمليات التبريد في حريق فندق رمسيس هيلتون.

حريق فندق رمسيس هيلتون

جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحادث؛ وذلك من أجل تفريغها للتعرف على أسباب الحريق، وأيضًا من أجل الاستماع لأقوال شهود العيان على الحريق من العاملين بالمول التجاري داخل الفندق ومعرفة كيفية اندلاعه، والأسباب التي أدت إلى حريق فندق رمسيس هيلتون.

وتعليقًا على الحريق، صرح مسؤولو حي بولاق أبو العلا، الذي يقع في نطاق حريق فندق هيلتون رمسيس، بأنه الملحق التجاري الذي يتبع الفندق تم إخلاءه من الزائرين، وذلك بعد اشتعال النيران في أحد المحال الموجودة بالداخل، وعلى الفور تواجدت سيارات الإسعاف في موقع النيران وجرى نقل 4 مواطنين لسيارات الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية نتيجة الاختناق.

بداية حريق فندق رمسيس هيلتون

بداية الحريق كانت بورود بلاغ إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق فندق رمسيس هيلتون وتحديدًا في أحد المولات التجارية هناك ضخم بمنطقة التحرير بوسط البلد بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية، وذلك لمحاولة السيطرة على نيران الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك.

تجدد حريق فندق رمسيس هيلتون

وبعد أن تمت السيطرة على حريق فندق رمسيس هيلتون، تجدد الحريق مرة أخرى وامتدت النيران إلى جراج المول التجاري، قبل أن يواصل رجال الحماية المدنية مجهوداتهم، لمحاولة السيطرة عليه.