تفاصيل وفاة طالب أثناء امتحان الدور الثاني للدبلومات ببني سويف

لفظ طالب في الصف الثالث الثانوي الفني أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين، عقب إصابته بحالة إعياء مفاجئة، أثناء تأديته امتحان الدور الثاني داخل لجنة مدرسة إهناسيا الريفية الابتدائية في محافظة بني سويف، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تعليم بني سويف تنعي الطالب وتقدم العزاء لأسرته

وقدم محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، العزاء لأسرة الطالب المتوفي، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه أثناء تاأدية الطالب «يوسف جمال أحمد حسين»، الذي يحمل رقم جلوس 2147059 بلجنة رقم (278) مدرسة إهناسيا الريفية الابتدائية بمحافظة بنى سويف، شعر بحالة إعياء شديدة، وجرى نقله للمستشفى، حيث تبين إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

انتظام سير أعمال امتحانات الدور الثاني ببني سويف

وأدى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022 بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، كذلك بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير الامتحانات اول باول وتذليل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.