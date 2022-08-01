مواعيد فصل الكهرباء لمدة 3 أيام عن عدة مناطق ببني سويف

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام ابتداءً من غد الثلاثاء 2 أغسطس، وحتى يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أغسطس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في بعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.

خريطة قطع الكهرباء في بني سويف

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن مناطق «شارع الدهشوري، ميدان حارث، ميدان مياني، شارع البركة، السنترال، مجلس الدولة، حي السيدة حورية».

فيما يتم فصل الخدمة الأربعاء المقبل عن مناطق «مستشفى الزهراء، مرفق الإسعاف، التأمين الصحي، الهلال، ميدان المديرية، مستشفى زكي عابدين».

ويتم قطع التيار يوم الخميس عن مناطق «مقبل، الجمعية، الجزيرة ، شارع الشناوي».

كهرباء بني سويف تعتذر عن فترة انقطاع التيار

ومن المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي بدايةً من الساعة 6 صباحاً حتى 8 صباحاً على مدار الأيام الثلاثة المذكورة، وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.

ويتقدم قطاع الكهرباء في بني سويف باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.