عودة التيار الكهربائى للشيخ زويد بعد إصلاح الأعطال

عاد التيار الكهربائى إلى مدينة الشيخ زويد والقرى والتجمعات السكنية التابعة لها، وذلك بعد انقطاع لمدة 20 ساعة على مرتين.

في المرة الأولى انقطع التيار الكهربائي لمدة 15 ساعة، ثم عاد لمدة ساعة فقط، قبل أن يعاود الانقطاع مجددًا.

إصلاح جميع الأعطال بالأحياء والقرى

وأفادت شركة الكهرباء، فى بيان، بإصلاح جميع الأعطال على الكابل الرئيسي، والتي حدثت بسبب رياح قوية ضربت المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف البيان أن جميع الأسلاك الكهربائية داخل المدينة أرضية، وذلك بعد تغيير الأسلاك الهوائية، وجارٍ عملية تغيير الأسلاك الأخرى فى بعض الأحياء السكنية التابعة لوسط مدينة الشيخ زويد، وذلك بالتسيق مع مجلس المدينة وقسم الصيانة والإصلاحات، وشركات المقاولات الموجودة.

وفي وقت سابق، أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات بضرورة الإسراع فى إعادة التيار الكهربائى والخدمات الأخرى للقرى التابعة لمدينة الشيخ زويد، بحسب بيان ديوان المحافظة.

تركيب 12 محولا كهربائيًا جديدًا جنوب وغرب الشيخ زويد

وأضاف بيان المحافظ السابق أنه جرى تكليف شركة الكهرباء بتركيب كوابل أرضية وهوائية، والعمل على إعادة وإحلال جميع الأسلاك القديمة المتهالكة، علاوة على تركيب 12 محولا كهربائيا للتجمعات السكنية جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد.

وكان خليل حماد رئيس شركة الكهرباء بمدينة الشيخ زويد قد صرح لـ«الوطن»، بأنه سوف يتم تركيب جميع خطوط الكهرباء للقرى بشكل منظم وراقٍ، وذلك لتجنب انقطاع التيار الكهربائى عن قرى الشيخ زويد.