عودة التيار الكهربائى للشيخ زويد وتركيب أعمدة ضغط عال جديدة بقرى رفح

عاد التيار الكهربائى لمدينة الشيخ زويد والقرى والتجمعات جنوب وغرب المدينة التابعة لها، وذلك بعد انقطاع على فترات متقطعة منذ مساء أمس.

وقال محمد حسن، أحد أهالي وسط المدينة لـ«الوطن»، أن التيار الكهربائي انتظم صباح اليوم بعد انقطاع عدة مرات من مساء أمس حتى صباح اليوم، مشيرا إلى الاتصال بقسم الطوارئ والصيانة للاستفسار، والذي أكد أن هناك أعطالا على الخطوط الرئيسية، والتي تم إصلاحها وإعادة التيار الكهربائي.

إصلاح أعطال الخطوط الموصلة للقرى العائدة

وأكد قسم الأعطال والصيانة بكهرباء الشيخ زويد، في بيان له، إصلاح الأعطال على الخطوط، وتركيب وصلات إضافية على بعض المناطق خارج المدينة، وذلك على الخطوط التابعة للقرى العائدة، سواء غرب المدينة أو جنوبها.

وأضاف المصدر، أن هناك عملية كبيرة تقوم بها شركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى لقرى غرب الشيخ زويد ومناطق القواديس والخروبة، وهى من ضمن المناطق العائدة غرب المدينة

وصول سيارة محملة بأعمدة لقرية شيانة

ومن جهة أخرى، وصلت سيارة كبيرة محملة بأعمدة ضغط عال كهربائية، وذلك للبدء في عملية إعادة التيار الكهربائي لقرى شيبانة والهدية وجوز أبو رعد والمواسي جنوب رفح.

وقال الشيخ إبراهيم أبو عليان أحد وجهاء المنطقة لـ«الوطن»، إنه تم التواصل مع شركة الكهرباء الرئيسية، والتي بدورها أكدت أنه سيتم العمل فور وصول الكوابل الرئيسية المغذية لتلك المناطق.