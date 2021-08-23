عودة التيار الكهربائى لمدن شمال سيناء

عاد التيار الكهربائى لغالبية مناطق شمال سيناء بعد انقطاع دام قرابة 3 ساعات، اليوم، بسبب أعمال إصلاح بعض الأعطال بخطوط الإمداد الرئيسية.

عودة الكهرباء للمناطق تباعا فى الشيخ زويد ورفح

وقال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء فى الشيخ زويد، إن خطوط الإمداد عادت لتغذية جميع المناطق شرق العريش بما فيها مدينتى الشيخ زويد ورفح، والقرى الجنوبية، وأضاف أن عودة التيار تمت تباعا، حيث عادت غلى وسط المدينة، وبعدها بأقل من ساعة عادت إلى حي الكوثر والمناطق القريبة، تبعها بعد ذلك القرى المحيطة بمدينتى الشيخ زويد ورفح، وفى العريش عاد التيار الكهربائى لغالبية المناطق بشكل كامل .

محافظ شمال سيناء يشدد على عودة الخدمات المعطلة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء شدد على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وخطوط الهواتف الأرضية العمل على إعادة الخدمات فور انقطاعها، حال عملية القطع بسبب الأعمال الجارية بمحاور العريش الثلاثة والتى بدأت مراحلها منذ بداية الشهر الحالى، وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق.