طبيب بايدن يعلن استمرار إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الفحص الجديد كشف عن استمرار إصابة الرئيس بكورونا، مؤكدا أنه مازال في العزل، وفقا لما ذكرته «العربية» في نبأ عاجل.

«بايدن» أصيب مرتين بفيروس كورونا خلال الـ9 أيام الماضية، وكانت الإصابة الأولى في الحادي والعشرون من يوليو الماضي، والإصابة الثانية أول أمس السبت.

إصابة بايدن للمرة الثانية بكورونا

وجاءت إصابة بايدن للمرة الثانية بكورونا بعد 3 أيام من التعافي من الإصابة الأولى.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن اعترف بإصابته مرة ثانية بفيروس كورونا في تغريدة على صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، منوها بأن الأعراض لم تظهر عليه، مقررا في الوقت نفسه عزل نفسه.