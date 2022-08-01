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بايدن: مستعدون للتفاوض مع روسيا على الفور بشأن الحد من الأسلحة

كتب:

سارة ثروت
02:04 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن

الرئيس الأمريكي، جو بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، عن استعداد إدارته للتفاوض على وجه السرعة مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في 2026، وفق نبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

بايدن: مستعدون للتفاوض مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية 

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة تقليص دور الأسلحة النووية في استراتيجية الأمن القومي، مضيفا أنه على روسيا تثبيت استعدادها لاستكشاف العمل من أجل الحد من الأسلحة النووية. 

أمريكا ملتزمة بالحد من استخدام الأسلحة النووية فى ظل الاضطرابات النووية 

وأضاف «بايدن»، أنَّه على الصين معالجة مخاطر سوء التقدير العسكري المزعزع للاستقرار، معربا عن أن بلاده ملتزمة بالحد من استخدام الأسلحة النووية فى ظل الاضطرابات النووية.

 

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