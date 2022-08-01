«حياة كريمة»: إنجاز 60% من 30 ألف مشروع تنموي على مستوى الجمهورية

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن محافظة البحيرة من أكثر محافظات الدلتا في الحصول على دعم المبادرة الرئاسية من خلال مشروعات «حياة كريمة» لمواجهة المشكلات التنموية المتوارثة، ومنها الفقر المتعدد الأبعاد والتراجع في الخدمات العامة، لافتا إلى أن المحافظة تسفيد بنسبة كبيرة من مشروعات مبادرة حياة كريمة لمختلف أنواعها، موضحا أن رئيس الوزراء يتابع على أرض الواقع مشروعات المبادرة في محافظة البحيرة بشكل متواصل، وتفقد خلال زياراته عدة مشروعات بوادي النطرون.

تحديات كبرى واجهتها مبادرة حياة كريمة

وأوضح «جاد الكريم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «dmc»، إن هناك تحديات كبرى واجهتها حياة كريمة بدعم ورعاية مجلس الوزراء، وكان أهمها التعامل مع الكتل العمرانية الكبيرة والتركيبات المجتمعية في ظل تطوير البنية التحتية، بالإضافة لمواجهة الأزمات العالمية الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن مصر تعمل على توطين الصناعات لتوفير احتياجات المبادرة في تنفيذ مشروعاتها على مستوى الجمهورية.

نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة وصلت إلى 60%

وأشار «جاد الكريم» إلى أن نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة وصلت إلى 60% على مستوى الجمهورية وتتضمن 30 ألف مشروع رئيسي وفرعي، لافتا إلى أن هناك بعض المشروعات تترتب على مشروعات أخرى متعلقة بالبنية التحتية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من حياة كريمة في نهاية ديسمبر المقبل، وأن المرحلة الجديدة ستتضمن 1600 مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة لدعم المحافظات الحدودية بمشروعات مخصصة، مع ضم قرى جديدة من المحافظات الحدودية إلى مشروعات المرحلة الثانية بشكل عاجل.