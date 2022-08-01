نقيب الإعلاميين: تسهيلات لحصول الأعضاء على الخدمات العلاجية بسعر رمزي

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك تسهيلات لحصول أعضاء النقابة على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها نقابة الإعلاميين، ومنها تدشين تطبيقين إلكترونيين لإتمام إجراءات الحجز والكشف والعلاج، وهما (ucims) (med masir direct)، ويتم تحميل البرامج من (app store) و(Google play)، بالإضافة إلى التعاقد مع اثنتين من كبرى الشركات في الخدمات الطبية بجميع التخصصات، فضلا عن توفير مظلة تأمينية لكل أفراد أسرة عضو نقابة الإعلاميين باشتراك رمزي سنوي، بحسب تعبيره.

مشروع علاج نقابة الإعلاميين

وأوضح نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السعر الرمزي السنوي للاشتراك في مشروع علاج نقابة الإعلاميين عبارة عن 130 جنيها للعضو، و180 جنيها للأسرة بالكامل، وتشمل «الأب والأم والزوجة والأولاد»، مؤكدا أن الخدمة سنوية وتجدد ببطاقة العضوية.

ولفت «سعدة» إلى أن مشروع العلاج يشمل 2000 طبيب في كل التخصصات فضلا عن الصيدليات، موضحا أنه يمكن الكشف وصرف العلاج في بعض الحالات إلكترونيا مثلما حدث أثناء بدء تفشي وباء فيروس كورونا.

خطوات الاشتراك في مشروع علاج الإعلاميين

وبخصوص خطوات الاشتراك في مشروع علاج نقابة الإعلاميين، أعلنت النقابة في بيان سابق لها، أنه على العضو أن يتوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين للحصول على استمارة الاشتراك الطبي في مشروع العلاج، والقيام بملء البيانات ثم استخراج البطاقة الخاصة بهذا النظام العلاجي الجديد في غضون أسبوع، حيث يتم توفير هذه الخدمة لاختصار الوقت وتسهيل الإجراءات، وتقدم كل أنواع الخدمات الطبية في الحال، لكل أعضاء النقابة بأسرهم على مستوى الجمهورية.

نقابة الإعلاميين

وفي وقت سابق أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، أن مشروع العلاج للأعضاء يتضمن نظاما علاجيا جديدا لأعضاء النقابة بالتعاقد مع كبرى المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية متميزة على مستوى الجمهورية.

وقال «سعدة»، في بيان، إن النظام العلاجي الجديد يتميز بالسهولة واليسر، ويكتفي بإبراز بطاقة عضوية النقابة لدى المستشفيات ولا يتحمل العضو أي نفقات مالية، وذلك قبل تدشين التطبيقين وإجراء تعديلات على مشروع العلاج وفرض رسوم اشتراك رمزية.