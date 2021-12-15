طارق سعدة: كورونا أجبر وسائل الإعلام على اللحاق بالعصر الرقمي

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، إن جائحة كورونا فرضت واقعًا جديدًا أجبر كل المؤسسات الإعلامية على اللحاق بسرعة بالعصر الرقمي، متابعا: «وإلا فلن تجد لها مكانا في ظل منافسة شرسة لا ترحم».

التحول الرقمي في المؤسات الإعلامية

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان لها، إن المعهد الكندي العالي cic، كرم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على هامش المؤتمر العلمي الدولي الخامس لإعلام CIC، الذي جاء تحت عنوان «التحول الرقمي وصناعة البيانات والمعلومات.. الرؤى والتحديات» وذلك بحضور ومشاركة رموز الإعلام والصحافة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا.

وقال «سعدة» في الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر العلمي الدولي الخامس لإعلام CIC، إن الدولة المصرية تنبهت للإعلام الرقمي، وأصدرت تشريعا قانونيا بشأن الإعلام الإلكتروني، وهو قانون قابل للتعديل والتحديث وفقا للتطور في هذا المجال، موضحا أن العالم أمام وافد جديد وهو الإعلام الرقمي، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي نحن أمام مسؤولية كبيرة يجب أن نتحملها جميعا دون انزعاج من خلال التوعية والتثقيف.

التحول الرقمي يتطلب تغييرا في هيكلة المؤسسات

وتابع نقيب الإعلاميين: «يخطئ من يظن أن التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية لا يعد انتقال سريع من استخدام وسائل وتقنيات قديمة إلى وسائل وتقنيات حديثة، والتحول الرقمي يتطلب تغييرًا حقيقيًّا في هيكلة عمل تلك المؤسسات، وتحولاً جذريًا في صناعة المحتوى الإعلامي وطرق تقديمه للجمهور والتحرر من القوالب الجامدة والساكنة، وابتكار أساليب جديدة تعزز مكانة وسائل الإعلام التقليدية وقدرتها على التأثير من خلال منصات تفاعلية تواكب احتياجات الجمهور وأذواقه.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن التحول الرقمي في الإعلام أصبح واقعًا معاشًا في الدول المتقدمة التي دخلت بالفعل عصر الإعلام عبر المنصات الرقمية، وفتحت شبكات الجيل الخامس الباب أمام التحول الرقمي الذي شمل كل أساليب الممارسة الإعلامية استنادًا إلى التقنيات الحديثة، وأصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جزءًا رئيسًا في الطفرة التي يشهدها الإعلام المعاصر.

يذكر أنه على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قامت الدكتورة ماجي الحلواني رئيسة مجلس إدارة إعلام CIC، بتكريم رموز العمل الإعلامي.