«الإعلاميين»: 10 آلاف جنيه للمذيع و2%من الدخل السنوي للمعد رسوم عضوية

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن رسوم العضوية وتصريح مزاولة المهنة تختلف من المذيع عن باقي الفئات الخمس التي تخضع لقانون نقابة الإعلاميين، موضحا أن المذيع تبلغ رسوم العضوية الخاصة به 10 آلاف جنيه سنويا.

وأشار نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن رسوم العضوية التي تتعلق بالفئات الأربع الأخرى وتضم «المعدين والمراسلين والمخرجين والمحررين» تبلغ 2% من إجمالي الدخل السنوي، أي بمعدل 20 جنيها لكل ألف جنيه، معتبرا بأنه مبلغ زهيد كرسوم لتقنين أوضاع العاملين في مهنة الإعلام ويخضعون لقانون نقابة الإعلاميين.

تقنين الأوضاع

وأوضح «سعدة» أن النقابة أرسلت خطابات لعدد من القنوات الفضائية، تطالب فيها بتقنين أوضاع العاملين والخاضعين لقانون نقابة الإعلاميين، سواء بالحصول على عضوية نقابة الإعلاميين، أو تصريح مزاولة المهنة ومدته 3 أشهر.

تصريح مزاولة المهنة

وأشار إلى أن تقنين الأوضاع يكون إما بالتقدم للحصول على عضوية النقابة أو بالحصول على تصريح مزاولة المهنة، كاشفا عن أنه تم حصر نحو 200 اسم في مختلف القنوات التلفزيونية، وأن المرصد الإعلامي بالنقابة يتابع الوسائل الإعلامية وتفريغ البرامج والتترات؛ لمعرفة المذيعين والمخرجين والمعدين والمراسلين والمحررين؛ لإعداد قوائم بهؤلاء العاملين وإرسالها للقنوات ومطابقتها بجداول القيد أو سجلات الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة؛ للتأكيد عما إذا قننوا أوضاعهم من عدمه.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن عدم تقنين أوضاع هؤلاء يعرض أيضا الشخصية الاعتبارية للوسيلة الإعلامية للغرامة والغلق وفقا لنص المادتين 88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين.

الأوراق المطلوبة

وتشمل الأوراق المطلوبة للقيد بجداول نقابة الإعلاميين الآتي:

1- بطاقة الرقم القومي - جواز السفر.

2- شهادة أداء الخدمة العسكرية - الخدمة العامة «صورة طبق الأصل».

3- المؤهل الدراسي العالي «انتظام - انتساب» «صورة طبق الأصل».

4- استمارة طلب العضوية ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة 20 جنيها.

5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم «للإعلام الرسمي والخاص» والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.

6- عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ «للإعلام الخاص».

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.

9- أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

10- أصل شهادة الميلاد.​