أحمد ماهر يرد على نادية شكري: العيال كبرت زي المخدرات.. اللي بيشربها فاكر نفسه سعيد

حالة كبيرة من الجدل أثارها تصريح الفنان أحمد ماهر في أحد البرامج التليفزيونية، بعد هجومه على مسرحية العيال كبرت، ووصفها بأنها كارثة بكل المقاييس، وهو ما دفع الفنانة نادية شكري، أحد أبطال المسرحية، للدفاع عنها قائلة إنه لا يوجد شخص لم يشاهدها.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الفنان أحمد ماهر إن مشاهدة الجميع لمسرحية العيال كبرت ليست دليلًا على أي شيء قائلًا: «المخدرات ممنوعة وعلى الرغم من ده هل هي مش موجودة.. طبعا موجودة، واللى بيشربها بيبقى فاكر إنه سعيد، هو نفس الأمر بالنسبة للمسرحية».

أحمد ماهر يرد على نادية شكري

وتابع ماهر أن ما يحدث هو فساد في الذوق العام، فكيف يتم تقديم عمل مسرحية يروج لتطاول الأبناء على والدهم والسخرية منه بهذه الطريقة، وهذا هو سبب فيما وصلنا إليه الآن من تدنٍ في القيم والأخلاق.

وأبدي الفنان أحمد ماهر، اندهاشه من الفنانة نادية شكرى قائلا: الحقيقة أنا مندهش من أن تكون فنانة متعلمة مثل نادية شكري، وتشارك في هذا العمل الذي يسئ للذوق العام ويهدم قيم المجتمع.

أزمة مسرحية العيال كبرت

يذكر أن الفنان أحمد ماهر، ظهر مساء أمس الأول في أحد البرامج التليفزيونية وصرح خلالها بأنه لا يحب مسرحية العيال كبرت وأنها كارثة بكل المقاييس.

وفي تصريح خاص لـ الوطن، قالت الفنانة نادية شكري، أنها مندهشة من هجومه على العمل، لأنه لا يعرض على التليفزيون إلا ويشاهده الجميع كبار وصغار.