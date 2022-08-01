نادية شكري بعد هجوم أحمد ماهر على «العيال كبرت»: نجاحها تجاوز الوطن العربي

شن الفنان أحمد ماهر، هجومًا حادًا على مسرحية «العيال كبرت»، رغم مرور أكثر من 40 عامًا على عرضها، متهمًا إياها بأنها أسهمت في إفساد العلاقة بين الآباء وأبنائهم.

نادية شكري: ماحدش بيقفل التليفزيون والمسرحية شغالة

نادية شكري، إحدى بطلات «العيال كبرت»، أبدت دهشتها، من هجوم البعض على المسرحية، رغم النجاح الكبير الذي لازالت تُحققه حتى الآن، وعلى مدار أكثر من 4 عقود، سواء داخل مصر أو خارجها، قائلة لـ«الوطن»، إنّ: «الأجداد والآباء والأمهات بيتفرجوا عليها لحد النهاردة، وماحدش بيقفل التليفزيون وهي شغالة».

وترى نادية شكري، أنّ مسرحية «العيال كبرت» بها العديد من القيم الإيجابية، كما أنّ أبطال العرض حرصوا في النهاية على الحفاظ على استقرار الأسرة، موضحة «لما حصل خلل من الأب، حتى سعيد صالح رجع حد تاني خالص واتغير للأحسن، وكان بيحافظ على أخته واتوحدوا عشان يجمعوا نفسهم تاني».

اتهام المسرحية بإفساد أخلاق الشباب غير منطقي

وأضافت أنّ اتهام مسرحية «العيال كبرت» بإفساد أخلاق الشباب وإفساد العلاقة بين الآباء وأبنائهم، مجرد تهم ليس لها أساس من الأعراب، وليست مُنصفة.

وتدور أحداث مسرحية «العيال كبرت»، التي قدمت عام 1979، حول عائلة رمضان السكري المكونةٌ من ثلاثة شبابٍ وفتاة وزوجةٍ، ولكن الزوجٍ طفح به الكيل، حتى يفقد الأب رمضان السكري الأمل في صلاح أولاده وعائلته حيث أن كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالمٍ خاصٍ به وتستمر أحداث المسرحية في إطار كوميدي.