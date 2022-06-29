أحمد موسى: آمال ماهر بخير ولقنت الإخوان درسا قاسيا في ليلة ذكرى الثورة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنانة آمال ماهر، بخير، وحالتها الصحية جيدة، لافتا إلى دورها في ثورة 30 يونيو، وأن ظهورها اليوم في ليلة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو يأتي بمثابة ضربة قاسية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح «موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفنانة آمال ماهر، لقنت الإخوان درسًا قاسيا في توقيت مهم ومميز لمصر وللوطن العربي، مطالبا آمال ماهر بتقديم أغنية وطنية بصوتها.

أحمد موسى يطالب آمال ماهر بتقديم أغنية وطنية

وقدم الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للفنانة آمال ماهر لظهورها للجمهور بعد طول انتظار، لافتا إلى أن لديها شعبية كبيرة، والجميع يحب صوتها، وأن جماعة الإخوان صنعت قصة اختفائها لعمل مشكلات.

آمال ماهر: أنا بخير الحمد لله

وقالت الفنانة آمال ماهر فى أول ظهور لها: «أنا بخير الحمد لله يا جمهوري، حبيت أطمنكم عليا، والفترة اللي فاتت كنت أعاني من فيروس كورونا، وأشكر كل المواطنين الذين بحثوا عني، وهذا دليل على حب الله، وأشكركم من كل قلبي، وأقدم التهنئة الشعب المصري بثورة 30 يونيو».