السجن 3 سنوات لعاطلين غيابياً تسببا بعاهة لعامل في الإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، قبل قليل، معاقبة عاطلين غيابياً، بالسجن 3 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لعامل، وذلك إثر خلافات بينهما، حيث قام المتهمان بالتعدي على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى إلى حدوث إصابته في يده اليسرى.

إصابة عامل بعاهة مستديمة بنسبة 50%

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها، خلال جلستها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، معتمداً على ما جاء في اوراق القضية المقيدة برقم 14957 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، والتي أثبتت قيام المتهمين بإحداث عاهة مستديمة بنسبة 50% للمجني عليه على إثر خلاف بينهما.

إخطار أمني بإصابة عامل بعاهة مستديمة

وبرزت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وإصابته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل أنه على إثر خلاف سابق بين المتهمين كل من «م. ع. ع.» و«ع. ز. ع.»، اللذين أقدما على التعدي على المجني عليه «أ. خ. ن.»، باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى إلى حدوث إصابته.

المتهمان تعديا على المجني عليه داخل محل

وفوجئ المجني عليه بالمتهمين، وبحوزتهما أسلحة بيضاء «سكاكين» وتعديا عليه داخل محل بدائرة القسم، مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة في اليد اليسرى ومفصل الرسغ، بنسبة 50%.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها بمعاقبتهما غيابياً بالسجن 3 سنوات لكل منهما.