انهيار بلكونة بالإسكندرية دون إصابات.. وعرض العقار على «المنشآت الآيلة للسقوط»

انهار سور بلكونة بأحد العقارات القديمة بشارع العبداني غرب الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات، حيث تمكن مسؤولو حي غرب الإسكندرية من إزالة الخطورة الداهمة حفاظا على سلامة المواطنين.

تفاصيل انهيار بلكونة غرب الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى حي غرب الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بسقوط سور بلكونة غرب الإسكندرية، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، تمت متابعة الانهيار، حيث تبين عدم وجود إصابات وتمت إزالة الخطورة الداهمة من العقار، حفاظا على سلامة المواطنين وكاستجابة فورية لأي شكوى تخص المواطن.

ونفذ حي غرب الإسكندرية حملة تم فيها إزالة الخطورة الداهمة بسور بلكونة بالدور الثاني بعقار بشارع العبداني، وتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي لاتخاذ القرار اللازم وجارٍ استكمال الحملات، حيث جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والإدارة الهندسية والشؤون القانونية بالحي.

إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص غرب الإسكندرية

في سياق آخر، أصدرت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، تكليفات بتنفيذ حملة فورية لإيقاف أعمال والإزالة الفورية لأعمال بناء سور مخالف بدون ترخيص بشارع 12 بنجع العرب بمنطقة مينا البصل وتم التحفظ على كميات من الأسمنت، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونوهت «شعبان» بعدم التهاون في أي مخالفة وأنه سيتم إزالتها وسيتم التصدي بقوة حزم لأي مخالفة بنطاق الحي.