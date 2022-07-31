مصرع شخص وإصابة آخر في حريق بمخزن شركة بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر في حريق بأحد مخازن شركة في وسط الإسكندرية، حيث تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى الأميري الجامعي، فيما تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.

التضامن الاجتماعي تصرف مساعدات لضحايا الحريق

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إنه قد وردت إشارة إليهم من غرفة عمليات المحافظة اليوم بشأن حريق بشركة، وتم على الفور توجه فريق الإغاثة بإدارة وسط الاجتماعية.

وأضافت جلالة في بيان، أنه قد الوصول إلى موقع الحادث، ومن خلال المتابعة تبين وجود حريق بمخازن الشركة، ما أسفر عنه حالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، وحالة إصابة باختناق بالمستشفى الميري حاليا لتلقي العلاج.

وأكدت أنه يجرى اتخاذ اللازم نحو صرف المساعدات والدعم اللازم للمصاب ولأهل المتوفى.

تفاصيل حريق مخزن بالإسكندرية

وجاء ذلك بعدما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بأحد المباني بشارع المفتش بمنطقة الحضرة بحي وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بالطابق الثاني بمخزن تابع لإحدى الشركات بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تفحم المخزن وتصاعد ألسنة الدخان.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة بواسطة 6 سيارات إطفاء.

تحرر المحضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.