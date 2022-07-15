انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.. كم وصل سعرها؟

سجل سعر الليرة التركية أمام الدولار تراجعا كبيرا على خلفية إصدار بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما دفع عملة أنقرة للهبوط دون مستوى 17 ليرة للدولار.

الليرة التركية تتخلى عن مستوى دعم رئيسي لتواصل الهبوط

ووفقا لـ «تريدينج إيكونوميكس»، فإنَّ مستوى الـ17 لـ الليرة التركية بمثابة دعم رئيسي لعملة «أنقرة»، لتتخلى عنه خلال تداولاتها صباح اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، لصالح الدولار الأمريكي، بضغوط من مستويات التضخم المرتفعة».

لماذا تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي؟

وتابعت منصة البيانات الاقتصادية والتجارية، أنَّ توقعات المستثمرين بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه يومي 26 و27 يوليو الجاري، تعزز استمرار صعود سعر الدولار الأمريكي مقابل نزيف العملات الأخرى، اليورو والليرة التركية تحديدا.

توقعات بانهيار العملة التركية والوصول إلى 16.5 ليرة للدولار

كما توقعت أنَّه عند مواصلة العملة التركية الانهيار لتصل إلى مستوى دعم 16.94 ليرة للدولار، قد يستمر تراجعها حتى تصل إلى مستويات 16.75 و16.5 ليرة للدولار، وذلك قبل أي محاولة للصعود مجددا.

أما في حالة معاودتها الصعود، فوفقا لتريدينج إيكونوميكس ستكون مستويات التداول المتوقعة للإتجاه نحو الصعود ما بين 17.3و17.8 ليرة للدولار كمستويات دعم، ومستويات 17.55و17.8 إلى 18.1 للمقاومة.

الليرة التركية فوق مستوى 16.94 أمام الدولار.. قد تعاود الصعود

كما أوضحت أنَّه طالما يتم تداول الليرة التركية فوق مستوى 16.94 أمام الدولار الأمريكي، فمن المرجح أن تعاود الصعود لتختبر مستويات 17.8 و18.2 مجددا، مع الإشارة إلى أنَّ مستوى 17.55 ليرة للدولار العائق الأكبر أمام العملة التركية كمستوى مقاومة رئيسي.

ويعد الدولار الأمريكي في الوقت الحالي ملاذ للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، خاصةً مع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 1.75%، حيث تم زيادتها على 3 دفعات خلال 3 اجتماعات متتالية منذ بداية 2022، مع توقعات أن تصل إلى 3% بنهاية العام الحالي.