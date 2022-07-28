الليرة التركية تسقط قرب أدنى مستوياتها رغم تراجع الدولار الأمريكي

لا تزال الليرة التركية تواصل التراجع للجلسة التاسعة على التوالي، ورغم التراجع الأخير الذي ضرب مؤشر الدولار الأمريكي، إلا أنّ معاناة العملة التركية تزداد، حتى أنّها باتت على مشارف مستويات الـ18 ليرة للدولار.

ووفقا لموقع Investing العالمي، جاء تراجع الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع صدور بيانات الثقة الاقتصادية التي سجلت تراجعا جديدًا، بينما لا تزال الثقة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأشار Investing، إلى أنّ الليرة التركية تتداول حاليا قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، والتي بلغتها يوم 20 ديسمبر الماضي، تزامنا مع آخر خفض للفائدة من جانب المركزي التركي، حين سقطت إلى مستويات قرب 18.4 ليرة دولار.

الثقة تتبدد في الليرة التركية

وأوضح Investing، أنّ بيانات الثقة الاقتصادية التي صدرت قبل قليل عن مركز الإحصاء الوطني، كشفت عن أنّها لا تزال عند أدنى مستوى على الإطلاق، ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية التركية، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء الوطني إلى مستويات 93.4 نقطة مقابل 93.6 نقطة، والتي تعد أدنى مستويات للمؤشر على الإطلاق.

ومنذ لحظات، رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم نهاية العام الحالي إلى 60.4% مقابل 42.8%، على أن يتراجع إلى 19.2% خلال 2023، بينما يسجل التضخم في البلاد الآن أعلى مستوياته في 24 عام عند 78%.

إصرار البنك المركزي التركي

وأصدر البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي، قرارا بشأن أسعار الفائدة، حيث ثبت سعر الفائدة عند مستويات 14%، بينما كانت التوقعات تتجه لتثبيت المركزي لأسعار الفائدة عند 14% وذلك للمرة السابعة على التوالي.