خبير مصرفي: الحسابات البنكية للمواطنين تسهم في تحقيق الشمول المالي

قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن مبادرة منح كل مواطن حساب بنكي مجانا تأتي ضمن إجراءات الدولة المصرية في تنفيذ خطة الشمول المالي التي تتبناه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، لافتا إلى أنّ المبادرة هي الثالثة في طريق تحقيق الشمول المالي.

الشمول المالي يسهم في تحقيق عملية رقمنة الاقتصاد

وأوضح «بدرة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سرة حازة والمذاع على فضائية «dmc»، أنّ الشمول المالي يسهم في تحقيق عملية رقمنة الاقتصاد والمعاملات المالية في مصر، مشيرا إلى أنّ فتح الحسابات البنكية يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام والمواطن بشكل خاص بعد أن أصبحت معظم المعاملات الحكومية تعتمد على التعامل الرقمي ببطاقات ميزة والبطاقات البنكية.

خدمات يحصل عليها المواطن بالحساب البنكي

وأشار الخبير المصرفي إلى أنّ أبرز الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن بعد فتحه الحساب البنكي هي ترخيص السيارت وأعمال المرور والتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، موضحًا أن أغلب الجهات الحكومية أصبحت تتعامل ببطاقات البنوك بمختلف أنواعها بدلا من التعامل الكاش في الأمور بيما يساعد على رقمنة العمليات الحسابية.

وأكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أنّ الحكومة المصرية بدأت العمل على الشمول المالي بوقف صرف المرتبات الشهرية للموظفين إلا من خلال حسابات مصرفية وبطاقات بنكية، خاصة وأنه لدينا ما يقرب من 6 ملايين عامل وكذلك القطاع الخاص الذي أصبح يتعامل بشكل كامل من خلال الحسابات المصرفية وبطاقات الصرف الآلى، مشيرا إلى أن جميع الخدمات المتعلقة بالمواطن تسدد تكلفتها ورسومها بشكل إلكتروني.