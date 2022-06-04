«الشمول المالى» .. خطط 3 بنوك لدعم الدولة فى تحقيق أهدافها

تستهدف الدولة المصرية إتاحة الخدمات المالية والاستفادة القصوى منها لجميع فئات الشعب، من أفراد ومؤسسات، مع الحفاظ على جودة تلك الخدمات التى تقدمها لكل أطياف المجتمع بأسعار مناسبة، وذلك عن طريق القنوات المالية الرسمية عبر خطة وضعت أهدافها حتى عام 2030، وهى ما تعرف بـ«الشمول المالى»، ويشرف البنك المركزى المصرى على تحقيق أهدافها وتوجيه البنوك العاملة فى مصر ومراجعتها فى التنفيذ.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن مصرفه كأكبر البنوك الحكومية فى مصر من حيث الأصول، يبذل جهداً كبيراً لتحقيق أهداف الشمول المالى من خلال إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التى تتناسب مع احتياجات المجتمع، مضيفاً: «نعمل على الدوام على الوصول للأفراد والشركات عبر منتجاتنا وتطويعها لتلائم متطلبات العصر، فلا نكتفى بتطوير الفروع ونشر ماكينات الصراف الآلى، بل نعمل على توسيع قاعدة عملاء المحافظ الإلكترونية والموبايل والإنترنت البنكى».

«الأهلى»: تمويلات بـ120 مليار جنيه ضمن مبادرات البنك المركزى

وأوضح «أبوالفتوح»، لـ«الوطن»، وصول إجمالى إنفاق البنك الأهلى المصرى إلى حوالى 120 مليار جنيه جرى ضخها ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى المختلفة حتى الآن، فى إطار خطة البنك لدعم جهود الدولة على تحقيق أهداف الشمول المالى، مضيفاً: «نستهدف خلال العام الجارى زيادة بنسبة 15% لتمويلات المبادرات».

نركز على التثقيف المالى بين الشباب والمرأة

فيما أكد نائب رئيس البنك الأهلى أن البنك يركز فى خطته التوسعية الحالية على التثقيف المالى ونشر الخدمات المالية بين شرائح مختلفة أبرزها الشباب والمرأة، وبالتالى هناك نية للتوسع فى الخدمات الرقمية فى إطار تحقيق أهداف الشمول المالى.

«مصر»: نحرص على الوجود فى المناطق النائية .. وندعم أصحاب الدخول المنخفضة

من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن خطة مصرفه الحالية لدعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف الشمول المالى، ترتكز بصورة كبيرة على رقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والتوسع فيها، خاصة مع النتائج الإيجابية الملموسة لذلك من تيسير التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك قروض الأفراد والشركات بصفة عامة.

وأضاف «المغربى»، لـ«الوطن»، أن بنك مصر يمتلك شبكة الفروع الأكبر والأكثر انتشاراً على مستوى الجمهورية، خاصة فى الأقاليم لحرصه على الوجود فى المناطق النائية إيماناً منه بأن ذلك يحقق أهداف الشمول المالى عبر اكتساب شريحة مهمة من العملاء الذين تستهدفهم الدولة بالأساس، وتستهدف أيضاً إتاحة الحلول المصرفية لهم ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجودة هناك.

وأشار إلى تركيز بنك مصر على دعم أصحاب الدخول المنخفضة بمنتجات خاصة، لتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالى، كما يشارك فى الفعاليات الخاصة بذلك، مثل مشاركته فى فعالية «اليوم العالمى للمرأة»، و«الأسبوع العالمى للشمول المالى»، و«اليوم العالمى للادخار»، فى مظلة ورعاية البنك المركزى المصرى.

«التجارى الدولى»: البنوك المحلية شريك أساسى فى تعزيز التنمية من خلال إتاحة التمويل المباشر

فيما قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن البنوك المحلية شريك أساسى فى تعزيز التنمية وتحقيق أهداف الشمول المالى للدولة، عن طريق جهودها فى الوصول بالخدمات المصرفية للجميع، سواء من خلال إتاحة التمويل المباشر، أى الإقراض للتوسع الرأسمالى، أو لرأس المال العامل.

وأضاف «سامى»، لـ«الوطن»، أن مساهمات البنوك فى التمويل غير المباشر من خلال استثمارها فى السندات وسندات التوريق التى تصدرها الشركات، وكذلك من خلال تمويل مؤسسات مالية غير مصرفية تقدم خدماتها للقطاعات المختلفة ومن ذلك التأجير التمويلى والتخصيم وأحياناً التمويل العقارى للمبانى الصناعية والإدارية واللوجيستية، تدعم أهداف الدولة للشمول المالى.